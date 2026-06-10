У звезды «Людей Икс» Тайлера Мэйна диагностировали рак груди

Известный по роли Саблезубого, Мейн признался, что ему было стыдно рассказывать о своем диагнозе, ведь о таком заболевании у мужчин почти не говорят. Он пояснил, что из-за низкой осведомленности болезнь часто находят поздно, и пообещал документировать свою борьбу в соцсетях.