С 11 июня будет временно ограничен проезд и парковка транспорта в районе мужского монастыря в мкрн Удачный

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Это связано с подготовкой и проведением краевого праздника цветов «Сибирский первоцвет», который продлится 12, 13 и 14 июня.
Для обеспечения безопасности движение транспорта будет временно запрещено по пер. Послушников и ул. Успенская. Там будут установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено».
Кроме того, остановка и стоянка транспорта будут временно запрещены на участках: — ул. Лесная от дома № 37/7 по ул. Благодатная до дома № 43а по ул. Лесная; — пер. Послушников от ул. Вознесенская до дома № 55а/3 по ул. Лесная.
Все ограничения будут действовать с 23:00 11 июня до 17:00 12 июня, с 23:00 12 июня до 17:00 13 , июня, с 23:00 13 июня до 16:00 14 июня, сообщает мэрия.