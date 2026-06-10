С 11 июня будет временно ограничен проезд и парковка транспорта в районе мужского монастыря в мкрн Удачный

​Кроме того, остановка и стоянка транспорта будут временно запрещены на участках: — ул. Лесная от дома № 37/7 по ул. Благодатная до дома № 43а по ул. Лесная; — пер. Послушников от ул. Вознесенская до дома № 55а/3 по ул. Лесная.