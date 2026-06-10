Способ лечения тяжелого опущения органов малого таза запатентовали гинекологи

Новый способ лечения рецидива энтероцеле разработали в Нижнем Новгороде. Патент на эту технологию принадлежит гинекологам больницы № 12, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
Рецидив энтероцеле — это тяжелое опущение органов малого таза, при котором петли кишечника буквально продавливают стенки влагалища. С этой патологией сталкивается каждая третья женщина, которая сделала операцию по фиксации матки. У них органы малого таза опускаются снова, принося невыносимый дискомфорт, боли и проблемы с туалетом.
Раньше таким пациенткам устанавливали синтетические сетчатые импланты, однако зачастую организм отторгал их. Тогда нижегородские врачи придумали другой способ — выполнять пластику только собственными тканями пациентки.
«Опущение устраняется, сексуальная функция в норме, а к женщинам возвращается не только здоровье, но и качество жизни», — пояснил Никонов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде врачи впервые имплантировали нейростимуляторы пациенту.