Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Способ лечения тяжелого опущения органов малого таза запатентовали гинекологи

При такой патологии петли кишечника буквально продавливают стенки влагалища.

Новый способ лечения рецидива энтероцеле разработали в Нижнем Новгороде. Патент на эту технологию принадлежит гинекологам больницы № 12, рассказал главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Рецидив энтероцеле — это тяжелое опущение органов малого таза, при котором петли кишечника буквально продавливают стенки влагалища. С этой патологией сталкивается каждая третья женщина, которая сделала операцию по фиксации матки. У них органы малого таза опускаются снова, принося невыносимый дискомфорт, боли и проблемы с туалетом.

Раньше таким пациенткам устанавливали синтетические сетчатые импланты, однако зачастую организм отторгал их. Тогда нижегородские врачи придумали другой способ — выполнять пластику только собственными тканями пациентки.

«Опущение устраняется, сексуальная функция в норме, а к женщинам возвращается не только здоровье, но и качество жизни», — пояснил Никонов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде врачи впервые имплантировали нейростимуляторы пациенту.