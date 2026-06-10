Способ лечения тяжелого опущения органов малого таза запатентовали гинекологи

Рецидив энтероцеле — это тяжелое опущение органов малого таза, при котором петли кишечника буквально продавливают стенки влагалища. С этой патологией сталкивается каждая третья женщина, которая сделала операцию по фиксации матки. У них органы малого таза опускаются снова, принося невыносимый дискомфорт, боли и проблемы с туалетом.