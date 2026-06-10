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Бэби-бум случился в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Пополнение случилось и у каспийских султанок — редких птиц, занесённых в Красную книгу: у пары появились два птенца.

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» наблюдается всплеск рождаемости: сразу несколько видов животных и птиц обзавелись потомством. Об этом проинформировала пресс‑служба зоопарка.

Начало «бэби‑буму» положили шотландские коровы (хайленды): самец Борька вновь стал отцом. Сначала на свет появилась телочка — её мама Зорька. Позже потомство принесла вторая подруга Борьки, Буся: у неё родился бычок.

Приятная новость пришла и из семейства японских журавлей: у Футо и Иваки вылупились два журавлёнка, пока их пол остаётся неизвестным.

Пополнение случилось и у каспийских султанок — редких птиц, занесённых в Красную книгу: у пары появились два птенца. Ещё один птенец родился у стерхов — одних из редчайших журавлей планеты. Родителями стали белые журавли Гыда и Ворона.

В семействе яков тоже праздник: самка Герда впервые стала мамой — на свет появилась девочка, которая уже демонстрирует энергичность и живой нрав.

Кроме того, в зоопарке родился детёныш пятнистого оленя. Маленькая олениха пока не расстаётся с матерью и повсюду следует за ней.

Ранее в нижегородском зоопарке показали, как развивается детеныш трубкозуба.