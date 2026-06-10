Аукцион по продаже липецкой «дочки» немецкой Linde за 6,8 млрд не состоялся

Судебное решение по спору РХА и Linde было вынесено в феврале 2024 года. После введения санкций в 2022 году немецкая компания уведомила «Русхимальянс» о приостановке работы. До этого Linde получила от заказчика аванс в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Общая стоимость контракта составляла €5,9 млрд, из которых российская компания перечислила немецкой €1,024 млрд. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал, что санкции Евросоюза противоречат публичному порядку РФ, обязав ответчиков предпринять все действия для исполнения обязательств, включая возврат авансов и возмещение убытков.