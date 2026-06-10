Актриса Катерина Шпица получила диплом Пермского института культуры

— 6 июня мы отметили день рождения Пушкина, первый день моего самого настоящего декрета, свободного от работы и учебы, и … 1 месяц Богдаши на этой планете. Сынок, ты принес нам столько счастья! Ты уже полетал на самолете, был с мамой на госэкзамене и на вручении диплома, сопел рядом, пока мама готовилась, дописывала свою ВКР, очень терпеливо дал отыграть дипломный спектакль, — написала на своей странице актриса.