Лантратова помогла мужчине получить 470 тысяч рублей долга по зарплате

Омбудсмен рассказала, что супруги Тимофей и Марина, фамилий которых она не приводит, живут в селе Алексеевка Оренбургской области, у них трое детей. Чтобы прокормить семью, мужчина нашел работу в Москве, трудился монтажником технологических трубопроводов, но позже решил уволиться по собственному желанию. Семья ждала зарплату несколько месяцев, при этот сумма долга составляла 470 тысяч рублей.