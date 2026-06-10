Волгоградцам рассказали о способах увеличения отпускных

— В расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, надбавки и доплаты, всё, что связано с оплатой вашего труда. Если вам начисляли премии за результаты работы, а в отпускных их не учли, то это повод требовать перерасчет, — рассказал парламентарий ТАСС.