Нижегородские врачи запатентовали технологию лечения скрытой женской патологии

Раньше данную патологию лечили с помощью установки синтетических сетчатых имплантов, которые чаще всего не приживались, вызвали воспаления и дискомфорт в интимной жизни. Разработка врачей нижегородской больницы № 12 изменила эту ситуацию: теперь пластика выполняется исключительно собственными тканями пациентки.