Нижегородские врачи запатентовали технологию лечения скрытой женской патологии

Нижегородские гинекологи внедрили новый способ лечения рецидива скрытой женской патологии — энтероцеле. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс».
Энтероцеле — тяжелое опущение органов малого таза, при котором петли кишечника буквально продавливают стенки влагалища. Повторно ее выявляют у каждой третьей женщины. Пациентки испытывают невыносимый дискомфорт, боли и проблемы с туалетом.
Раньше данную патологию лечили с помощью установки синтетических сетчатых имплантов, которые чаще всего не приживались, вызвали воспаления и дискомфорт в интимной жизни. Разработка врачей нижегородской больницы № 12 изменила эту ситуацию: теперь пластика выполняется исключительно собственными тканями пациентки.
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