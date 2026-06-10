На участке КАД между Московским и Таллинским шоссе ограничат движение до июля

С 20 июня по 3 июля на внутреннем кольце КАД, на отрезке между Московским и Таллинским шоссе (с 64-го по 80-й километр), будут закрыты для движения третья и четвертая полосы. На оставшихся первой и второй полосах скорость транспорта ограничат до 50 км/ч.