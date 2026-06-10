Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Водителям в Москве стоит быть внимательными в жару, пить побольше воды, не оставлять в машине детей и животных, напоминает столичный департамент транспорта.
«По прогнозам синоптиков, до конца недели в Москве сохранится жаркая погода — воздух прогреется до плюс 30 градусов. Водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В дептрансе призвали водителей пить больше воды, носить правильную одежду, отдавать предпочтение натуральным тканям и светлым оттенкам, а также не оставлять детей и животных машине.
«Внутри припаркованного автомобиля температура может подняться очень быстро. Это опасно», — подчеркивается в сообщении.