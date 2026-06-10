Водителей призвали быть внимательными в жару в Москве

«По прогнозам синоптиков, до конца недели в Москве сохранится жаркая погода — воздух прогреется до плюс 30 градусов. Водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.