Минское метро объяснило, почему на станциях проверяют внешне пустые рюкзаки

По словам специалистов, инспектор службы безопасности метро (а именно он самостоятельно решает, досматривать ли ручную кладь того или иного потенциального пассажира подземки) оценивает не столько на наличие или размер ручной клади. По крайней мере, не это становится определяющим критерием. Учитываются поведение человека, «а также иные признаки, указывающие на возможную попытку проноса запрещенных к перевозке предметов».