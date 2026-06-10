Минское метро объяснило, почему на станциях проверяют внешне пустые рюкзаки

Минский метрополитен объяснил, почему при входе на станцию проверяют рюкзаки, которые внешне кажутся пустыми.
По словам специалистов, инспектор службы безопасности метро (а именно он самостоятельно решает, досматривать ли ручную кладь того или иного потенциального пассажира подземки) оценивает не столько на наличие или размер ручной клади. По крайней мере, не это становится определяющим критерием. Учитываются поведение человека, «а также иные признаки, указывающие на возможную попытку проноса запрещенных к перевозке предметов».
Плюс работники охраны учитывают габаритные и весовые характеристики определенных категорий «запрещенки». Это оружие, боеприпасы, газовые баллоны, петарды, которые могут оказаться у пассажира «в переносимых малогабаритных, внешне кажущихся пустыми рюкзаках и сумках».
Также в Минском метрополитене говорят, что досмотр ручной клади «не зависит от социального статуса, возраста, гендерной принадлежности пассажира, а также его внешнего вида».
К слову, ранее в метро белорусской столицы говорили, правда ли, что пассажиров с рюкзаком проверяют чаще. Адвокат же пояснила, нужно ли белорусам снимать рюкзаки в общественном транспорте.
Тем временем минские ремонтники назвали самые частые и самые странные причины засоров труб — среди них халаты.
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