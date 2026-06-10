Миракян: онкоцентр обеспечен лекарствами до конца года

Онкологический центр Калининградской области обеспечен лекарствами до 7−8 месяцев вперед. Об этом сообщил руководитель онкоцентра Степан Миракян в интервью «Балтик Плюс».
«Могу точно ответственно заявить: в онкологическом центре есть абсолютно все препараты для проведения химиотерапевтического лечения пациентов. Были [проблемы] некоторое время назад — года полтора назад, в самом начале открытия. Сейчас, на протяжении достаточно большого промежутка времени, все препараты в онкологическом центре имеются», — сказал Миракян, комментируя жалобы пациентов в соцсетях на отсутствие лекарств.
По его словам, в онкоцентре имеется запас лекарств до 7−8 месяцев вперёд, в том числе препараты на основе платины.
В ноябре прошлого года в суд поступил иск прокурора в защиту пациента, который был вынужден приобрести выписанное онкологом лекарство за свой счёт. Проверкой было установлено, что мужчина не смог получить по рецепту врача-онколога лекарственный препарат в аптечном подразделении ГБУЗ «Онкологический Центр Калининградской области» из-за его отсутствия, поэтому вынужден был приобрести его за свой счёт. Общая сумма расходов составила 329 100, 63 ₽
«Новому Калининграду» тогда в онкоцентре сообщили следующее: «Аптека по выдаче льготных препаратов, находящаяся на территории Онкологического центра Калининградской области, не является структурной единицей онкоцентра. Это подразделение ГКУ “Калининградская областная фармацевтическая компания”. Аптека была размещена на территории центра для удобства пациентов, чтобы они могли получить препарат сразу после того, как онколог выпишет рецепт».