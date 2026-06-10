Миракян: онкоцентр обеспечен лекарствами до конца года

«Могу точно ответственно заявить: в онкологическом центре есть абсолютно все препараты для проведения химиотерапевтического лечения пациентов. Были [проблемы] некоторое время назад — года полтора назад, в самом начале открытия. Сейчас, на протяжении достаточно большого промежутка времени, все препараты в онкологическом центре имеются», — сказал Миракян, комментируя жалобы пациентов в соцсетях на отсутствие лекарств.