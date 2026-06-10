Дождём охватит большую часть Хабаровского края

Гидрологический прогноз говорит о том, что вода в Амуре у Хабаровска прогрелась сегодня до + 14,8°C, а уровень воды в реке находится у отметки 131 см. Для Комсомольска-на-Амуре указано значение в 115 см, а рядом с Николаевском-на-Амуре отмечается 116 см.