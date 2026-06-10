Дождём охватит большую часть Хабаровского края

Нынешняя короткая рабочая неделя завершится на довольно теплой ноте. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», прогноз синоптиков Дальневосточного УГМС обещает жителям Хабаровска ночь при температуре +10..+12 °C и вероятность небольших осадков. А разгоряченный в дневные часы до +25..+27 °C воздух поможет остудить уже кратковременный дождь. При этом будет дуть юго-западный ветер, 7−12 м/c.
В Комсомольске-на-Амуре прогноз схожий: до +9..+11 °C ночью и около +25..+27 °C днем. Ветер будет южным и слабым, в обеденные часы ожидается кратковременный дождь.
Не обойдут осадки стороной и юг Хабаровского края. Синоптики предупреждают о вероятности кратковременного дождя в дневные часы, воздух прогреется до +23..+25 °C. Ночью — без существенных осадков, столбик термометра покажет +9..+12 °C. Ветер до 3−8 м/c, южного и юго-западного направлений.
Ночью дождь, а днем — небольшие осадки прогнозируются и на севере региона. Но при этом температура будет вполне комфортной: в пределах +3..+12 °C ночью и около +8..+25 °C днем. Ветер различных направлений, слабый.
Гидрологический прогноз говорит о том, что вода в Амуре у Хабаровска прогрелась сегодня до + 14,8°C, а уровень воды в реке находится у отметки 131 см. Для Комсомольска-на-Амуре указано значение в 115 см, а рядом с Николаевском-на-Амуре отмечается 116 см.