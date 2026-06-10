Ростов стал центром притяжения для 150 ведущих архитекторов и реставраторов

— Совершенствуем законодательство, чтобы памятники не ветшали, а возвращались к жизни. Особенно это важно для Ростовской области, где огромное количество объектов культурного наследия. За прошедший год была проделана серьезная работа над поправками в федеральный закон об объектах культурного наследия. Наша цель — ускорить и упростить реставрационные процедуры, снять излишние бюрократические барьеры. 3 июня Совет Федерации одобрил эти поправки, теперь документ находится на подписи у президента, — рассказал Александр Шолохов.