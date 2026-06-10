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«Мелодия» впервые запишет винил с оркестром Хабаровского театра

Легендарная «Мелодия» записывает пластинку с музыкой о Дальнем Востоке и военных годах.

В Хабаровске старейшая российская фирма звукозаписи «Мелодия» готовит выпуск виниловой пластинки с участием симфонического оркестра Хабаровского музыкального театра, сообщает канал Минкультуры 27 Z.

Проект приурочен к 60-летию компании и юбилею театра. Запись станет первым подобным релизом, в котором ведущая роль отведена дальневосточному коллективу.

Пластинка будет записана во время праздничного концерта «Россия, ты — любовь моя». В программу войдут произведения из репертуара театра времён Великой Отечественной войны, а также песни о Дальнем Востоке.

Концерт и запись проходят в рамках культурно-исторического проекта о работе Хабаровского краевого театра музыкальной комедии в 1941—1945 годах. Инициатива реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и региональных культурных организаций.