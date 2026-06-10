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Светофоры с искусственным интеллектом появились на хабаровских перекрестках

В этом году в краевом центре появятся 9 светофоров, в следующем — 40.

Источник: AmurMedia

Благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России» на дорогах Хабаровска появляются светофоры с искусственным интеллектом. Они должны повысить эффективность регулирования дорожного движения, оперативно реагировать на изменение транспортных потоков и снизить нагрузку на ключевые городские магистрали, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«В этом году в Хабаровске должны появится 9 светофоров с искусственным интеллектом, на это выделено 47,4 млн рублей. Детекторы уже установлены на пересечениях Карла Маркса — остановка “Комбинат”, Карла Маркса — остановка “Восточная”, Карла Маркса — Краснодарская. Впереди — монтаж светофорных объектах на участках Карла Маркса — Выборгская, Карла Маркса — переулок Санитарный, Карла Маркса — школа № 23, Карла Маркса — переулок Краснореченский, Карла Маркса — Промышленная», — уточнили в краевом Минтрансе.

В 2027 году установят 40 светофоров с ИИ, на эти цели уже предусмотрено около 150 млн рублей. Они появятся на дорогах по следующим улицам: Ленина, Пионерская, Павла Морозова, Краснореченская.

На днях работы стартовали на перекрестке Карла Маркса — Московская. Светофор отслужил здесь 10 лет и в этом году специалисты заменят его на новый. Ранее диаметр светофильтра был 200 мм, а теперь — 300 мм. Также появится ещё одна линза прямо над дорогой. Так светофоры будут более заметными для водителей и пешеходов.

«Проезжаю по этому перекрестку почти каждый день, с недавнего времени заметил, что заторов меньше. Удивился, когда узнал, что здесь установлен “умный” светофор. Рассчитываю, что благодаря таким технологиям в городе действительно станет меньше пробок. Рады, что в рамках президентского нацпроекта такие вещи становятся реальностью», — поделился хабаровчанин Артем.

Данные светофоры начали устанавливать, основываясь на опыте других городов, где данные технологии показали свою эффективность. Искусственный интеллект анализирует транспортные и пассажирские потоки в разное время суток и корректирует фазы работы светофоров.

«В Хабаровске порядка 300 объектов. Значительную часть из них сейчас контролируют наши специалисты в ручном режиме. Постепенно им на помощь приходит искусственный интеллект. Он анализирует обстановку при помощи камер и датчиков, а потом составляет схему работы светофора. На исследование необходим месяц», — пояснил заместитель директора МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Дмитрий Нечаев.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства края контролируют ход работ, в ведомстве отмечают, что применение современных технологий, камер и детекторов движения будет способствовать повышению безопасности водителей и пешеходов на дорогах краевой столицы.

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