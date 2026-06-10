Сенатор Щетинина высказалась по поводу запрета на продажу вейпов в регионах

А позже комитет Государственной Думы РФ по экономической политике выступил за инициативу Нижегородской области о предоставлении регионам права вводить запрет на продажу вейпов. Речь идёт о том, чтобы регионы смогли самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Эксперимент пройдет с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Депутаты Заксобрания Нижегородской области единогласно поддержали законопроект — он начнет действовать уже с 1 сентября 2026 года.