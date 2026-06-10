Сенатор Щетинина высказалась по поводу запрета на продажу вейпов в регионах

Ольга Щетинина назвала закон, позволяющий регионам самостоятельно вводить запрет на продажу вейпов и жидкостей для них, «долгожданным шагом». Об этом сенатор РФ от Нижегородской области сообщила, комментируя решение депутатов Госдумы.
«Для Нижегородской области это долгожданный шаг. Наш регион последовательно выступал за ужесточение мер в отношении никотинсодержащей продукции. Инициативу активно продвигал губернатор Глеб Никитин, который поднимал этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства тогда поддержал предложение, отметив его важность для сохранения здоровья молодежи», — написала сенатор.
Теперь закон будут рассматривать в Совете Федерации: Щетинина уверена, что он точно получит поддержку сенаторов. А уже после подписания президентом документ вступит в силу.
«На уровне региона необходимые решения уже приняты. Как результат, более 600 торговых точек региона уже добровольно отказались от продажи вейпов. Это показывает, что общество, бизнес и власть понимают масштаб проблемы и готовы действовать вместе», — подчеркнула Щетинина.
Напомним, что с инициативой об ограничении продажи вейпов к президенту Владимиру Путину обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в августе 2025 года во время рабочей встречи в Сарове. Глава государства инициативу поддержал.
А позже комитет Государственной Думы РФ по экономической политике выступил за инициативу Нижегородской области о предоставлении регионам права вводить запрет на продажу вейпов. Речь идёт о том, чтобы регионы смогли самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Эксперимент пройдет с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Депутаты Заксобрания Нижегородской области единогласно поддержали законопроект — он начнет действовать уже с 1 сентября 2026 года.
9 июня на сайте pravda-nn.ru сообщили, что Госдума РФ приняла закон, позволяющий регионам России запрещать розничную продажу вейпов на своей территории. Такое право появится с 1 марта 2027 года, а срок действия запрета может быть ограничен до 1 марта 2032 года.