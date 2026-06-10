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Ночной грабитель вырвал лоток с деньгами из кассы в Хабаровске

Бывший заключенный ограбил киоск на Двинской и сам вернул деньги.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Хабаровска поступил звонок о нападении на киоск на улице Двинской. За прилавком в тот момент находилась продавец. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В помещение вбежал мужчина в капюшоне. Он пробрался за кассу, выхватил лоток с деньгами и выбежал на улицу. Ущерб для предпринимателя составил 69 тысяч рублей.

Оперативники быстро вышли на след. Задержали 29-летнего жителя микрорайона (Большой аэродром). Раньше мужчина уже сидел за кражи и грабежи.

Несмотря на криминальное прошлое, фигурант добровольно вернул все деньги из своих сбережений. Против него возбудили уголовное дело о грабеже. По статье ему грозит до четырех лет колонии.