Ночной грабитель вырвал лоток с деньгами из кассы в Хабаровске

В полицию Хабаровска поступил звонок о нападении на киоск на улице Двинской. За прилавком в тот момент находилась продавец. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В помещение вбежал мужчина в капюшоне. Он пробрался за кассу, выхватил лоток с деньгами и выбежал на улицу. Ущерб для предпринимателя составил 69 тысяч рублей.
Оперативники быстро вышли на след. Задержали 29-летнего жителя микрорайона (Большой аэродром). Раньше мужчина уже сидел за кражи и грабежи.
Несмотря на криминальное прошлое, фигурант добровольно вернул все деньги из своих сбережений. Против него возбудили уголовное дело о грабеже. По статье ему грозит до четырех лет колонии.