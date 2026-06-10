Поесть меда на пасеке и поплавать на байдарках смогут жители и гости Хабаровского края на праздничных выходных

Партнеры проекта «Отдыхаем в крае» подготовили для жителей и гостей региона насыщенную программу на выходные. 14 июня все желающие могут отправиться на экскурсию «В гости к пчелам». В рамках тура на пасеку участники познакомятся с жизнью пчелиной семьи, примерят костюм пчеловода, посетят апидомик (специальный деревянный домик для апитерапии — сна на ульях), изготовят собственную восковую свечу на мастер-классе. Также предусмотрено чаепитие с медом и апипродуктами. В этот же день пройдет обзорная экскурсия «От купцов до наших дней», участники которой смогут прогуляться по историческим и природным достопримечательностям Хабаровска. В маршрут экскурсии входит набережная Амура, знаковые архитектурные объекты и зеленые зоны города. Любители активного отдыха могут принять участие в сплаве по реке Бира, который также пройдет в воскресенье. Это однодневный маршрут протяженностью 26 километров на сапах или байдарках. В программу входит завтрак и отправление с набережной Биробиджана.