Индустриальный районный суд признал «убитое» состояние дороги на улице Ворошилова

Индустриальный районный суд Хабаровска установил аварийное состояние дороги на улице Ворошилова: выбоина 3×2×0,1 м превышала нормы и угрожала безопасности. Суд признал бездействие администрации незаконным и обязал устранить нарушения. Хабаровский краевой суд оставил это решение без изменений. Муниципальные власти обязаны отремонтировать дорогу в установленные сроки.