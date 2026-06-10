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Индустриальный районный суд признал «убитое» состояние дороги на улице Ворошилова

Индустриальный районный суд Хабаровска установил аварийное состояние дороги на улице Ворошилова: выбоина 3×2×0,1 м превышала нормы и угрожала безопасности. Суд признал бездействие администрации незаконным и обязал устранить нарушения. Хабаровский краевой суд оставил это решение без изменений. Муниципальные власти обязаны отремонтировать дорогу в установленные сроки.

Индустриальный районный суд Хабаровска установил аварийное состояние дороги на улице Ворошилова: выбоина 3×2×0,1 м превышала нормы и угрожала безопасности. Суд признал бездействие администрации незаконным и обязал устранить нарушения. Хабаровский краевой суд оставил это решение без изменений. Муниципальные власти обязаны отремонтировать дорогу в установленные сроки.