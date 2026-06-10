Омский мотоциклист за 10 минут нарушил ПДД 28 раз ради экономии 500 рублей

В Омске 37-летний водитель мотоцикла Kawasaki попытался уйти от полицейской погони, чтобы не платить штраф 500 рублей за отсутствие документов. На Соборной площади водитель проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке и начал скрываться. Мотоциклист проезжал на красный свет, вылетал на встречную полосу, не пропускал пешеходов. За 10 минут он 28 раз нарушил ПДД, после чего врезался в два легковых автомобиля и был задержан. Задержанный признался: он надеялся, что мощный Kawasaki поможет уйти от погони и избежать штрафа в 500 рублей. Теперь ему выписали штрафы на общую сумму 176 600 рублей. Кроме того, он обязан отремонтировать и свой мотоцикл, и два поврежденных авто. Источник Управление МВД России по Омской области gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/16061453240854.mp4