Волгоградская академия МВД России отмечает 60-летие

Постановление Совета министров СССР, с которого и начинается история волгоградской Академии МВД России, приняли 10 июня 1966 года. Необходимость в вузе, готовящем будущих следователей, к тому времени была очевидной. В трех существовавших на тот момент учебных заведениях подобного профиля — в Москве, Омске и Киеве — специалистов следственного профиля не обучали, а выпускникам гражданских вузов, направляемых по распределению на работу в милицию, как правило, не хватало специальной подготовки. Отсюда — и назревший дефицит квалифицированных кадров.