«Нужен специальный тариф»: СГК в Красноярске предложила масштабировать перевод частных домов на экоотопление

На конференции участников федерального проекта «Чистый воздух», которая прошла в Красноярске, «Сибирская генерирующая компания» представила проект по переводу частных домов Красноярска на электроотопление.
Руководитель программ развития СГК Игорь Загородний рассказал о результатах проекта «Новое тепло» в рамках практической дискуссии «Чистый воздух: как города меняются к лучшему». При этом, как отметил заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и климатической политике Иван Жидких, сокращение выбросов от автотранспорта и печного отопления обходится в 35−60 раз дешевле, чем дальнейшее снижение нагрузки со стороны крупных предприятий. Это делает работу с низовыми источниками загрязнения одним из наиболее эффективных направлений для улучшения экологической ситуации в городе.
Особенность таких источников — в их расположении. Дымовые трубы частных домов имеют высоту всего 5−10 метров. Поэтому загрязняющие вещества концентрируются в приземном слое атмосферы — там, где живут люди.
На значимость этого фактора обратил внимание и губернатор Красноярского края Михаил Котюков, говоря о влиянии частной застройки на состояние воздуха, он отметил, что именно она может быть основным поставщиком загрязняющих веществ в нижние слои атмосферы.
Для Красноярска решения для низких источников загрязнения особенно важны. Согласно данным сводных расчетов Минприроды РФ, в контрольных точках города среднее превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ составляет 2,9 раза. Более 50% этой нагрузки формирует индивидуальная жилая застройка, где преимущественно используются уголь и дрова. Еще порядка 40% приходится на автотранспорт.
Необходимость оценивать экологический эффект не только по валовым выбросам отметил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов. В рамках пленарного заседания он подчеркнул, что с точки зрения здоровья людей следующим шагом экологизации должно стать снижение и контроль предельно допустимых концентраций особо опасных загрязняющих веществ. Именно они являются для человека главным раздражающим фактором.
«Негативное влияние частного сектора на качество воздуха сегодня уже изученный факт. С этим источником загрязнения необходимо работать. Важно рассматривать разные варианты и выбирать решения в зависимости от технических условий, инфраструктуры и экономики процесса», — отметил Игорь Загородний.
Эта проблема не является уникальной для краевой столицы. Заместитель директора Аналитического центра Минприроды России Денис Комаров поделился выводами перевода домовладений Улан-Удэ на электроотопление.
«При таком моделировании выбросы снижаются на 37,5 тысяч тонн в год. Это сокращение более чем на треть от общего валового выброса всех автономных источников теплоснабжения по городу. Электрификация вообще один из самых эффективных способов кардинального снижения выбросов от частного сектора. Сдерживающим фактором при подобных мероприятиях, конечно, являются развитие электросетей, доступность электрических мощностей и затраты на электроэнергию для потребителей в дальнейшем», — сказал Денис Комаров.
Именно экономика остается решающим условием для жителей, отмечают в СГК. Сегодня затраты на угольные котлы и печное отопление составляют порядка 250 рублей на квадратный метр. Электроотопление примерно вдвое дороже, однако это решение с нулевыми локальными выбросами. Чтобы такой переход стал доступным, необходимы механизмы поддержки, включая специальный тариф.
Проект СГК «Новое тепло» стал одним из практических инструментов такой работы в Красноярске. На первом этапе в него вошли 111 домовладений, затем программа была расширена до почти 800 адресов. Общий объем потребления электроэнергии участниками проекта превысил 33 млн кВт·ч, объем компенсаций составил более 90 млн рублей.
По итогам реализации мероприятий снижение валовых выбросов превысило 2 300 тонн. Согласно экспертному мнению, среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в контрольных точках Красноярска, расположенных в непосредственной близости к индивидуальной застройке, уменьшились более чем на 5%.
Следующим этапом развития проекта должно стать формирование условий для масштабирования. Ключевым инструментом может стать специальный тариф на электроотопление. Он позволит сделать переход с угля и дров на электричество экономически доступным для жителей и обеспечить городу устойчивый экологический результат без роста локальных выбросов.
Игорь Загородний также отметил, что СГК изучает и другие альтернативы традиционному отоплению. В частности, недавно завершился эксперимент по использованию теплонакопителей. Кроме того, Компания рассматривает возможности установки тепловых насосов. Такие решения могут применяться там, где они подходят по техническим параметрам, стоимости внедрения и дальнейшей эксплуатации.