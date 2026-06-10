«Нужен специальный тариф»: СГК в Красноярске предложила масштабировать перевод частных домов на экоотопление

Руководитель программ развития СГК Игорь Загородний рассказал о результатах проекта «Новое тепло» в рамках практической дискуссии «Чистый воздух: как города меняются к лучшему». При этом, как отметил заместитель председателя Комитета РСПП по экологии и климатической политике Иван Жидких, сокращение выбросов от автотранспорта и печного отопления обходится в 35−60 раз дешевле, чем дальнейшее снижение нагрузки со стороны крупных предприятий. Это делает работу с низовыми источниками загрязнения одним из наиболее эффективных направлений для улучшения экологической ситуации в городе.