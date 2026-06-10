Золотовицкого посмертно удостоили премии «ТЭФИ‑2026» за роль в «Улице Шекспира»

Покойного ректора Школы‑студии МХАТ Игоря Золотовицкого посмертно удостоили звания лауреата премии «ТЭФИ‑2026» в номинации «Лучший актер сериала» за роль в проекте «Улица Шекспира».
Церемония награждения лауреатов премии «ТЭФИ-2026» проходила в столичном «Технопарке НТВ» во вторник, 9 июня.
— Лучший актер сериала — Игорь Золотовицкий, — объявил народный артист России Сергей Гармаш и предложил присутствующим почтить память артиста.
Сериал «Улица Шекспира» произведен компанией «Среда». Награду за Золотовицкого получили актриса Елизавета Юрьева, оператор Эдуард Машкович и режиссер Даниил Чащин, передает РИА Новости.
О смерти Золотовицкого стало известно 14 января, он умер на 65-м году жизни из-за онкологического заболевания, с которым боролся продолжительное время.
17 января на церемонии прощания с актером его сыновья рассказали о последних словах артиста. Когда его состояние ухудшилось и приехавший реаниматолог спросил о самочувствии, актер ответил: «Во!».
Позже младший сын бывшего ректора Школы-студии МХАТ Александр раскрыл подробности его взаимоотношений с отцом, а также рассказал о переживаниях во время обучения.