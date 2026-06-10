70 тысяч кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области при поддержке Сбера

За первые пять месяцев 2026 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 70 тысяч квадратных метров жилой площади при финансовой поддержке Сбера. Благодаря реализованным проектам на рынок вышло более 1,3 тыс. новых квартир в современных жилых комплексах.
Общий объём проектного финансирования реализованных строительных проектов составил 7 млрд рублей. Эти средства были направлены на завершение строительства и ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки.
Наталья Демина, управляющий Нижегородским отделением Сбербанка, подчеркнула, что поддержка строительной отрасли остаётся одним из приоритетов Сбера. Банк предоставляет девелоперам комплексные финансовые решения, которые помогают своевременно и качественно реализовывать крупные проекты. По её словам, ввод нового жилья улучшает условия жизни тысяч семей и способствует развитию городской среды и экономики региона.
По состоянию на 1 июня 2026 года объём кредитного портфеля нижегородских застройщиков в Сбере по проектному финансированию превысил 35 млрд рублей, что на 22% больше показателя за аналогичный период 2025 года.