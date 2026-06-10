70 тысяч кв. м жилья введено в эксплуатацию в Нижегородской области при поддержке Сбера

За первые пять месяцев 2026 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 70 тысяч квадратных метров жилой площади при финансовой поддержке Сбера. Благодаря реализованным проектам на рынок вышло более 1,3 тыс. новых квартир в современных жилых комплексах.