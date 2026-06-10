Проверят задолженность, помогут с «ЛК»: куда приеду мобильные офисы ФНС

В Волгоградской области продолжаются выездные консультации налоговой службы. Это один из самых удобных форматов для жителей отдалённых сёл и небольших городов: специалисты приезжают на место, и налогоплательщикам не нужно тратить время на поездку в инспекцию.
График ближайших выездов уже утверждён:
24 июня с 10:00 до 12:00 мобильный офис будет работать в станице Преображенской на улице Мира, 54;
в тот же день с 14:00 до 16:00 — в рабочем посёлке Елань на улице Ленинской, 68;
26 июня с 10:00 до 13:00 специалисты будут ждать посетителей в Волгограде, в отделе МФЦ Центрального района на улице Комсомольской, 10.
На встречах можно будет задать вопросы по налогу на доходы физических лиц, имущественным налогам, порядку получения льгот и вычетов, а также по налогу на профессиональный доход. Специалисты расскажут и о введении с 2026 года единого документа учёта.
Кроме того, налоговые инспекторы проверят, есть ли у посетителя задолженность, и при необходимости выдадут квитанции для её оплаты. А ещё — познакомят с электронными сервисами ФНС и помогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».
Ранее сообщалось, где будут работать мобильные офисы ФНС с 10 по 19 июня.