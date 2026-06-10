Проверят задолженность, помогут с «ЛК»: куда приеду мобильные офисы ФНС

Кроме того, налоговые инспекторы проверят, есть ли у посетителя задолженность, и при необходимости выдадут квитанции для её оплаты. А ещё — познакомят с электронными сервисами ФНС и помогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».