Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эпидемиологи рассказали, какие части тела предпочитают клещи

Клещ не впивается мгновенно — он может выискивать подходящее место до часа.

Источник: Нижегородская правда

Сезон активности клещей продолжается, и необходимо быть особенно осторожными при посещении зелёных зон, таких как леса, парки, кладбища и другие места, где могут обитать эти опасные паразиты.

Как отмечают эпидемиологи, клещи предпочитают места с тонкой и нежной кожей, которая хорошо снабжается кровью. Эти членистоногие ползут по телу снизу вверх, выискивая скрытые участки, которые человек может пропустить при самостоятельном осмотре. Поэтому важно осматривать тело после прогулок в потенциально опасных местах сразу же, не откладывая это на потом.

Основные места, где чаще всего находят клещей:

Голова: особенно за ушами, на границе роста волос и шеи, а также на затылке.

За ушами: это одно из самых частых мест у детей.

Шея.

Подмышечные впадины.

Паховая область.

Подколенные ямки.

Локтевые сгибы.

Складки кожи: места, где одежда плотно прилегает к телу, такие как под мышками, в паху, на талии, в области локтей и коленей.

Внутренняя и задняя поверхность бёдер.

Талия.

Следует помнить, что клещ не впивается мгновенно. Он может искать подходящее место до часа. Регулярные осмотры во время прогулки (каждые 15−20 минут) помогают обнаружить паразита до того, как он начнёт присасываться.

Если вы обнаружили клеща, его нужно аккуратно удалить и отправить на исследование в лабораторию, приводит рекомендации специалистов ИА «МариМедиа». Это поможет проверить насекомое на наличие инфекций, таких как клещевой энцефалит или боррелиоз.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru были названы опасные районы Нижегородской области по клещевому энцефалиту.