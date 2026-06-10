Эпидемиологи рассказали, какие части тела предпочитают клещи

Как отмечают эпидемиологи, клещи предпочитают места с тонкой и нежной кожей, которая хорошо снабжается кровью. Эти членистоногие ползут по телу снизу вверх, выискивая скрытые участки, которые человек может пропустить при самостоятельном осмотре. Поэтому важно осматривать тело после прогулок в потенциально опасных местах сразу же, не откладывая это на потом.