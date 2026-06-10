Эпидемиологи рассказали, какие части тела предпочитают клещи

Сезон активности клещей продолжается, и необходимо быть особенно осторожными при посещении зелёных зон, таких как леса, парки, кладбища и другие места, где могут обитать эти опасные паразиты.
Как отмечают эпидемиологи, клещи предпочитают места с тонкой и нежной кожей, которая хорошо снабжается кровью. Эти членистоногие ползут по телу снизу вверх, выискивая скрытые участки, которые человек может пропустить при самостоятельном осмотре. Поэтому важно осматривать тело после прогулок в потенциально опасных местах сразу же, не откладывая это на потом.
Основные места, где чаще всего находят клещей:
Голова: особенно за ушами, на границе роста волос и шеи, а также на затылке.
За ушами: это одно из самых частых мест у детей.
Шея.
Подмышечные впадины.
Паховая область.
Подколенные ямки.
Локтевые сгибы.
Складки кожи: места, где одежда плотно прилегает к телу, такие как под мышками, в паху, на талии, в области локтей и коленей.
Внутренняя и задняя поверхность бёдер.
Талия.
Следует помнить, что клещ не впивается мгновенно. Он может искать подходящее место до часа. Регулярные осмотры во время прогулки (каждые 15−20 минут) помогают обнаружить паразита до того, как он начнёт присасываться.
Если вы обнаружили клеща, его нужно аккуратно удалить и отправить на исследование в лабораторию, приводит рекомендации специалистов ИА «МариМедиа». Это поможет проверить насекомое на наличие инфекций, таких как клещевой энцефалит или боррелиоз.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru были названы опасные районы Нижегородской области по клещевому энцефалиту.