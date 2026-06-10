Евросоюз хочет урезать права новых стран в блоке: для чего это нужно

Кипр, который сейчас председательствует в Совете ЕС, уже начал готовить переговоры с Украиной и Молдовой по главам о верховенстве права. Премьер Эстонии Кристен Михал на встрече с Зеленским заявил, что Украина должна пройти все шесть этапов вступления без промедления.