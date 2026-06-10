В СК рассказали, когда примут решение о дальнейших поисках Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 10 июн — РИА Новости. Решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков Усольцевых в Красноярском крае будут приняты после анализа проведенных поисковых мероприятий, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых проходили с 4 по 9 июня. В поисках участвовали только опытные специалисты, всего 80 человек. Для ограничения доступа посторонних и СМИ на территории стоял блокпост.
«Результаты проведенных поисковых работ будут проанализированы, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейших масштабных поисков либо о продолжении работ путем обследования отдельных локальных участков местности», — сказала собеседница агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка исчезли во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября.