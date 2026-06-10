Почему в этом году тополиный пух полетел раньше обычного

В Перми и других территориях Урала сезон тополиного пуха начался раньше обычного. По мнению ученых, причина — теплая весна, а также стрессовые условия произрастания тополей.
Листопадными быстрорастущими деревьями семейства ивовых города засадили еще во времена СССР. Их ценили за неприхотливость, а главное — за способность очищать воздух: за лето один тополь нейтрализует в среднем 50 килограммов пыли, а также перерабатывает большое количество углекислого газа.
Минус такого озеленения — пушение, которое досаждает горожанам. Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергии, но переносит пыльцу растений, споры плесневых грибов и различные вредные вещества. Он становится причиной раздражения и даже воспаления дыхательных путей человека.
По словам ученого секретаря кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Марии Комбаровой, сухая теплая погода ускоряет пушение. Поэтому в мае, когда температура воздуха в Прикамье поднималась до +29°C, шло быстрое созревание семян, а уже в июне полетели белые «облака». Кроме того, тополя нередко неправильно обрезают, на них действуют засуха и переувлажнение. В результате у мужских деревьев активируются женские гормоны, и они начинают давать пух.
Через несколько лет количество пуха станет сокращаться — тополя, посаженные в советское время, постепенно стареют. Срок их жизни — около 70 лет. Сейчас пушащие виды (бальзамический, дельтовидный, Максимовича) в Перми высаживать запрещено.