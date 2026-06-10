Почему в этом году тополиный пух полетел раньше обычного

По словам ученого секретаря кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Марии Комбаровой, сухая теплая погода ускоряет пушение. Поэтому в мае, когда температура воздуха в Прикамье поднималась до +29°C, шло быстрое созревание семян, а уже в июне полетели белые «облака». Кроме того, тополя нередко неправильно обрезают, на них действуют засуха и переувлажнение. В результате у мужских деревьев активируются женские гормоны, и они начинают давать пух.