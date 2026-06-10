В Ачинске построят две многоэтажки для переселения из аварийного жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске в этом году начнут строительство двух восьмиэтажных домов для переселения жителей из аварийного жилья. Новостройки появятся на улице Декабристов.
В двух домах запроектированы 270 квартир. Среди них 147 однокомнатных, 105 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и 2 четырехкомнатные. Планировка жилья подобрана с учетом параметров квартир, из которых будут переезжать жители аварийных домов. По условиям программы новое жилье по площади не должно быть меньше прежнего.
Место будущего строительства осмотрели министр строительства и ЖКХ Красноярского края Максим Говорушкин и глава Ачинского округа Игорь Титенков. Дома расположатся в районе с уже сложившейся инфраструктурой. Рядом находятся другие новостройки и остановка общественного транспорта.
На переселение жителей из аварийного жилья Ачинскому муниципальному округу на 2026−2027 годы выделяют 1,4 млрд рублей. Из этой суммы 1,2 млрд рублей предусмотрено на строительство домов. Оставшиеся средства направят на компенсационные выплаты тем жителям, которые вместо квартиры выберут денежное возмещение.
Участок под строительство уже подготовлен. Работы начнутся после заключения договора с подрядной организацией. Завершить строительство планируется в 2027 году.
В новые дома переедут жители 49 аварийных домов. Переселение будет проходить по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».