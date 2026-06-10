В Ачинске построят две многоэтажки для переселения из аварийного жилья

В двух домах запроектированы 270 квартир. Среди них 147 однокомнатных, 105 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и 2 четырехкомнатные. Планировка жилья подобрана с учетом параметров квартир, из которых будут переезжать жители аварийных домов. По условиям программы новое жилье по площади не должно быть меньше прежнего.