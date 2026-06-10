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UKMTO: вооруженные люди напали на грузовой корабль у берегов Йемена

Шесть человек на лодке напали на грузовое судно неподалеку от порта Бальхаф.

Источник: Комсомольская правда

У побережья Йемена неизвестные на лодке атаковали гражданское грузовое судно. Инцидент произошел в 88 морских милях к юго-западу от порта Бальхаф, о чем поступило сообщение в Британскую организацию морской торговли (UKMTO).

По данным UKMTO, к торговому судну приблизилась небольшая лодка, на борту которой находились шесть вооруженных людей. Грузовой корабль имел на борту собственную вооруженную охрану, которая вступила в перестрелку с нападавшими. В результате скоротечного боя малое судно с людьми было вынуждено отступить, а грузовой корабль не пострадал. В настоящий момент местные власти проводят расследование этого нападения.

Параллельно с этим военные Йемена, действуя вслед за Ираном, выпустили ракету по израильской территории. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердили факт пуска, добавив, что системы противовоздушной обороны были немедленно приведены в боевую готовность для перехвата цели.

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