UKMTO: вооруженные люди напали на грузовой корабль у берегов Йемена

У побережья Йемена неизвестные на лодке атаковали гражданское грузовое судно. Инцидент произошел в 88 морских милях к юго-западу от порта Бальхаф, о чем поступило сообщение в Британскую организацию морской торговли (UKMTO).
По данным UKMTO, к торговому судну приблизилась небольшая лодка, на борту которой находились шесть вооруженных людей. Грузовой корабль имел на борту собственную вооруженную охрану, которая вступила в перестрелку с нападавшими. В результате скоротечного боя малое судно с людьми было вынуждено отступить, а грузовой корабль не пострадал. В настоящий момент местные власти проводят расследование этого нападения.
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