Разрешение на строительство пункта приема жидких отходов выдали в Сормове

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде действует лишь одна официальная сливная станция — КНС № 12А, расположенная по адресу улица Красных Партизан, 16Б. Её эксплуатирует АО «Теплоэнерго»; услуга приёма стоков из выгребных ям и отстойников предоставляется безвозмездно. Любые иные точки сброса отходов юридически не оформлены и признаются незаконными.