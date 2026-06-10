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Разрешение на строительство пункта приема жидких отходов выдали в Сормове

Площадку для нового объекта наметили в зоне пересечения улицы КИМа (адрес — 339А) и улицы Ясной.

АО «Акватехэкология» получило от Минстроя разрешение на возведение пункта приёма жидких бытовых отходов в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Данные об этом размещены на официальном сайте ведомства.

Площадку для нового объекта наметили в зоне пересечения улицы КИМа (адрес — 339А) и улицы Ясной.

Параллельно компания прорабатывает запуск похожего пункта в Канавинском районе — его планируют разместить на улице Металлистов. Инициатива укладывается в городскую стратегию по наращиванию инфраструктуры для приёма ЖБО: ранее власти согласовали реализацию сразу 12 инвестиционных проектов в этой сфере.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде действует лишь одна официальная сливная станция — КНС № 12А, расположенная по адресу улица Красных Партизан, 16Б. Её эксплуатирует АО «Теплоэнерго»; услуга приёма стоков из выгребных ям и отстойников предоставляется безвозмездно. Любые иные точки сброса отходов юридически не оформлены и признаются незаконными.

Именно нелегальный слив отходов так называемыми «чёрными» ассенизаторами в минувшем году эксперты указывали в числе ключевых факторов, провоцирующих появление устойчивого неприятного запаха в городской черте.

Ранее 188,5 тысячи тонн вредных выбросов попало в атмосферу Нижегородской области.