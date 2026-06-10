Следователи установили причины гибели рабочего на стройке в Красноярске (видео)

В Красноярске завершено расследование уголовного дела по факту гибели рабочего на площадке строящегося жилого комплекса по улицам Семафорная — Вавилова.
Напомним, ЧП произошло 11 июля 2025 года. На 56-летнего мужчину с высоты 12−13 этажа с крана упал металлический элемент груза. От полученной травмы он скончался на месте.
По версии следствия, в произошедшем виновны гендиректор и машинист двух строительных организаций города.
«Генеральный директор, зная об отсутствии у подчиненных необходимой подготовки и допуска к выполнению работ, дал указание осуществить строповку вспомогательных конструкций к башенному крану под управлением машиниста. При этом руководитель не проверил надежность крепления. В свою очередь, машинист приступил к перемещению груза, не убедившись в надлежащей строповке металлического элемента и отсутствии людей в опасной зоне», — рассказали в СК.
Фигурантам вменяют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
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