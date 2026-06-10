Следователи установили причины гибели рабочего на стройке в Красноярске (видео)

«Генеральный директор, зная об отсутствии у подчиненных необходимой подготовки и допуска к выполнению работ, дал указание осуществить строповку вспомогательных конструкций к башенному крану под управлением машиниста. При этом руководитель не проверил надежность крепления. В свою очередь, машинист приступил к перемещению груза, не убедившись в надлежащей строповке металлического элемента и отсутствии людей в опасной зоне», — рассказали в СК.