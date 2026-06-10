В Ростове отремонтируют мемориал Павшим воинам до 30 августа

Мемориальный комплекс представляет собой объект культурного наследия, созданный в честь бойцов Красной Армии, которые освобождали Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков в 1941—1943 годах. Также памятник увековечивает память ростовчан, павших на фронтах Великой Отечественной войны.