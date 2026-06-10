Проект гостиницы в Лесном получил положительное заключение экспертизы

Осенью 2025 года концепцию четырёхэтажной гостиницы со спа в Лесном одобрили на заседании архитектурного совета Калининградской области. Здание собираются разместить на участке с кадастровым номером 39:17:030010:289. Площадь территории под гостиницу составляет 4,4 тысячи квадратных метров. По соседству уже строится несколько комплексов апартаментов.