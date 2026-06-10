Проект гостиницы в Лесном получил положительное заключение экспертизы

Экспертиза одобрила проект гостиницы в посёлке Лесное Светлогорского округа. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Здание собираются возвести на улице Дюнной. Застройщиком выступает компания «Строй-Альянс». Документация проходила негосударственную экспертизу.
Осенью 2025 года концепцию четырёхэтажной гостиницы со спа в Лесном одобрили на заседании архитектурного совета Калининградской области. Здание собираются разместить на участке с кадастровым номером 39:17:030010:289. Площадь территории под гостиницу составляет 4,4 тысячи квадратных метров. По соседству уже строится несколько комплексов апартаментов.
Концепцию разработала компания Ardema. Как рассказывал архитектор Евгений Зоренко, новый объект довольно длинный, поэтому его решили визуально «разбить» на части. Здание выполнят в современном стиле. В облицовке фасада используют панели из керамогранита, клинкер, алюминиевые ламели и планкен из термодоски.
В здании планируют разместить сетевую гостиницу. Она станет частью комплекса вместе со строящимися рядом апартаментами Elybay. Инвестор хочет благоустроить со стороны моря прогулочную зону, а в перспективе — сделать рельсовый фуникулёр на месте старого спуска на побережье.
По данным ЕГРЮЛ, директором ООО СЗ «Строй-Альянс» является Семён Порядкин. Учредитель организации — Александр Канаев. Компания зарегистрирована на улице Дюнной в посёлке Лесное Светлогорского округа.