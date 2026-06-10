Очистка стоков на станции аэрации улучшилась после первого этапа реконструкции

Процесс очистки стоков после завершения реконструкции сооружений первой очереди улучшился в два и более раза на Нижегородской станции аэрации. По словам специалистов АО «Объединенный коммунальный оператор», уже сейчас оборудование очищает сбросы до проектных показателей.
Как рассказал главный технолог НСА Сергей Луков, в пяти реконструированных аэротенках, где происходит основной процесс биологической очистки, количество микроорганизмов достигает 20 видов. Это, в свою очередь, положительно сказывается на качестве очищаемой жидкости.
«Из семи показателей — все укладываются в норматив информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям (ИТС НДТ) и полностью соответствуют комплексному экологическому разрешению, — сказал Сергей Луков. — Благодаря применяемой теперь технологии нитри-денитрификации в аэротенках мы чистим сбросы от основных загрязнителей — соединений азота и фосфора. Этот процесс более глубокий, сложный, чем был ранее и зависит от автоматизации нового оборудования», — сказал Сергей Луков.
Сейчас идет переоборудование диспетчерской, куда автоматически будет стекаться информация о показателях работы каждого сооружения станции аэрации. Оператор сможет видеть одновременно всю необходимую информацию о работе насосного оборудования, количестве подаваемого кислорода в аэротенки и др. Специалисты уже проходят переобучение.
При этом процесс наращивания активного ила, как правило, занимает от 6 до 9 месяцев, однако на НСА с этой задачей справились за три месяца.
Напомним, что в 2022 году на НСА стартовала масштабная модернизация. Работы идут поэтапно, без остановки приема стоков. В 2025 году завершился первый этап реконструкции, а этим летом начнется второй этап, проект которого сейчас находится на проверке государственной экспертизы. Подрядчиком для проведения работ выступит ООО «СоюзДонСтрой».
Контракт на реконструкцию второй очереди Нижегородской станции аэрации АО «ОКО» заключило 12 мая 2026 года. Проект станет одним из крупнейших инфраструктурных обновлений в сфере коммунального хозяйства региона: в ближайшие годы здесь предстоит реконструировать и фактически заново построить 61 объект, включая две станции ультрафиолетового обеззараживания.
Как ожидается, после завершения второго этапа полностью изменится технология обработки осадка. Вместо устаревшей схемы с иловыми площадками будет внедрена современная система двухэтапного обезвоживания и термической сушки. Это позволит отказаться от хранения илового осадка на специальных картах и его последующего вывоза на полигон. В дальнейшем планируется рекультивация иловых карт и полигона на территории НСА.
Сейчас на НСА практически завершена подготовка ко второму этапу масштабной реконструкции. Сейчас технологические мероприятия выполнены более чем на 95%, причем все работы ведутся без остановки приема и очистки сточных вод от жителей и предприятий Нижнего Новгорода, Бора и части Кстовского района.