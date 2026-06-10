Летний бэби‑бум в нижегородском зоопарке «Лимпопо»: появились журавлята, телята и оленёнок

Началось всё с рождения двух телят у шотландских коров‑хайлендов. Отец по имени Борька стал счастливым дважды: сначала у Зорьки родилась телочка, а затем у Буси — бычок. Позже радость принесла пара японских журавлей Футо и Иваки — у них вылупились два журавлёнка, пол которых пока не определён.