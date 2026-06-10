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Летний бэби‑бум в нижегородском зоопарке «Лимпопо»: появились журавлята, телята и оленёнок

Рождение редких видов важно для сохранения популяций и программ по разведению.

Источник: Время

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» наступил настоящий звериный детский сад: пополнения зарегистрированы сразу в нескольких семьях птиц и млекопитающих, сообщили в зоопарке.

Началось всё с рождения двух телят у шотландских коров‑хайлендов. Отец по имени Борька стал счастливым дважды: сначала у Зорьки родилась телочка, а затем у Буси — бычок. Позже радость принесла пара японских журавлей Футо и Иваки — у них вылупились два журавлёнка, пол которых пока не определён.

Ещё одно пернатое пополнение произошло у каспийских султанок — у редкой краснокнижной птицы появились два птенца. А у пары стерхов, белых журавлей по имени Гыда и Ворона, родился ещё один птенец стерха — также с неопределённым пока полом.

Радость прибавилась и в семействе яков: впервые мама‑як по имени Герда родила телочку. Малышка оказалась бойкой и энергичной — уже скачет по вольеру и не боится посетителей. Напротив, новорождённый пятнистый оленёнок ведёт себя более робко и всё ещё не отходит от матери.

Пополнения в «Лимпопо» — хорошая новость для зоопарка: рождение редких видов, в том числе каспийских султанок и стерха, важно для сохранения популяций и программ по разведению.

Ранее сообщалось, что нижегородцы не смогут увидеть трансляции из вольеров нижегородского зоопарка «Лимпопо».