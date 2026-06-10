Бастрыкин затребовал доклад о нарушении жилищных прав в Нижнем Новгороде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также проводимой работе по разрешению проблем жильцов многоквартирного дома на улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
В средствах массовой информации и соцсетях прошла информация о ненадлежащем состоянии дома на улице Ильинской, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. В стенах и несущих конструкциях здания, возведенного в первой половине XIX века, образовались трещины, а инженерные системы неисправны, что уже приводило к возгораниям и затоплениям помещений.
«В настоящее время из-за коммунальной аварии водоснабжение дома не осуществляется, при этом подвоз жизненно важного ресурса не организован. В связи с этим граждане вынуждены осуществлять забор воды из уличной колонки. Отмечается, что капитальный ремонт здания проводился только в 1998 году, а управляющая компания от его обслуживания отказалась. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении.
Напомним, что Следственный отдел по Нижегородскому району Нижнего Новгорода возбудил уголовное дело по данной ситуации.