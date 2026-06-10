Бастрыкин затребовал доклад о нарушении жилищных прав в Нижнем Новгороде

«В настоящее время из-за коммунальной аварии водоснабжение дома не осуществляется, при этом подвоз жизненно важного ресурса не организован. В связи с этим граждане вынуждены осуществлять забор воды из уличной колонки. Отмечается, что капитальный ремонт здания проводился только в 1998 году, а управляющая компания от его обслуживания отказалась. Обращения в различные инстанции результатов не принесли», — говорится в сообщении.