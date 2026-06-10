Диетолог Дианова: Сладкие газировки не утоляют жажду и несут риски для здоровья

В жару уменьшается аппетит и увеличивается чувство жажды. Однако сладкие газировки не только не утоляют жажду, но и способны вызвать проблемы со здоровьем при длительном употреблении. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
— Дело в том, что летом многие увлекаются сладкими напитками, применяя их для утоления жажды. Однако уже доказано, что сладкие газировки не утоляют жажду, а способствуют появлению инсулинорезистентности как основы метаболического синдрома со множеством заболеваний, — отметила эксперт.
Дианова посоветовала в период аномальной жары контролировать потребление воды, чтобы избежать обезвоживания. Определенной нормы нет, но рекомендуется выпивать не менее 1,5- 2 литров из расчета 30−40 милилитров на килограмм.
Помимо этого, для утоления жажды подойдут легкие травяные чаи, компоты из свежих или сухих фруктов без добавления сахара.
Дианова также отметила, что в жару не стоит пропускать приемы пищи. Можно добавить в рацион фрукты, орехи или легкие салаты, передает Общественная Служба Новостей.
Завтрак является главным приемом пищи. Каша, яйца, творог, авокадо и мюсли — эти продукты регулярно появляются на утреннем столе. Но действительно ли все они идеально подходят именно для завтрака, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина «Вечерней Москве».