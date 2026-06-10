Диетолог Дианова: Сладкие газировки не утоляют жажду и несут риски для здоровья

В жару уменьшается аппетит и увеличивается чувство жажды. Однако сладкие газировки не только не утоляют жажду, но и способны вызвать проблемы со здоровьем при длительном употреблении. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.