Нижегородский Россельхознадзор наказал компанию за зарастание 94 га земли

Нижегородский Россельхознадзор выдал предписание компании за захламление и зарастание 94 га сельхозземель в городском округе Воротынский. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.
Участок площадью больше 248 га принадлежит ЗАО «Производственное объединение “Гамми”. Как стало известно, на 900 “квадратах” земли специалисты нашли свалку отходов переработанных яблок, еще 94 га заросли деревьями, кустарниками и сорняками.
Ранее мы писали, что большую свалку на землях сельхозназначения обнаружили в Нижегородской области.