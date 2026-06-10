Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский Россельхознадзор наказал компанию за зарастание 94 га земли

На 900 «квадратах» выявили свалку отходов из переработанных яблок.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородский Россельхознадзор выдал предписание компании за захламление и зарастание 94 га сельхозземель в городском округе Воротынский. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления.

Участок площадью больше 248 га принадлежит ЗАО «Производственное объединение “Гамми”. Как стало известно, на 900 “квадратах” земли специалисты нашли свалку отходов переработанных яблок, еще 94 га заросли деревьями, кустарниками и сорняками.

Ранее мы писали, что большую свалку на землях сельхозназначения обнаружили в Нижегородской области.