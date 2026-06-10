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«Браво» и овации: как волгоградский оркестр покорил четыре города на Волге?

ОРНИ имени Калинина успешно выступил в Ульяновске, Чебоксарах, Йошкар-Оле и Альметьевске.

Волгоградский оркестр русских народных инструментов имени Калинина под управлением заслуженной артистки России Галины Иванковой выступил с программой «Волжская рапсодия» в Ульяновске, Чебоксарах, Йошкар-Оле и Альметьевске — впереди ещё два концерта в Тольятти и Саратове.

В Ульяновске домристов, балалаечников, баянистов, флейтистов, перкуссионистов, а также вокалистов Наталью Долгалеву и Александра Черного — тепло приняла студенческая аудитория одного из местных вузов.

Особенно трогательным стал концерт в Чебоксарах. Свой выход на сцену в столице Чувашии музыканты посвятили памяти основателя коллектива Николая Николаевича Калинина, который ушёл из жизни 22 года назад — 6 июня.

Настоящим триумфом обернулось выступление в Йошкар-Оле. Публика кричала «браво» и «спасибо», аплодировала стоя, не жалея ладоней. Зрители благодарили артистов за высочайшее мастерство, неподдельные эмоции и полное проживание на сцене каждого номера.

В финале концерта Галина Иванкова призналась: «Мы влюбились в ваш город, в ваши прекрасные лица. Спасибо за этот тёплый приём. Это счастье, что мы выступили на вашей гостеприимной земле. Хочется надеяться, что у нас с вами будут новые встречи и новая музыка».

Не меньший успех ждал оркестр и в Альметьевске.

Гастрольный тур приурочен к двум важным датам: 30-летию коллектива и 165-летию со дня рождения Василия Андреева — композитора, реформатора, создателя и руководителя первого в истории Великорусского оркестра.

Поездка стала возможной благодаря включению коллектива Волгоградской филармонии во Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры России и поддержке федеральной программы «Мы — Россия», которую реализует Росконцерт.

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