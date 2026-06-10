«Браво» и овации: как волгоградский оркестр покорил четыре города на Волге?

В финале концерта Галина Иванкова призналась: «Мы влюбились в ваш город, в ваши прекрасные лица. Спасибо за этот тёплый приём. Это счастье, что мы выступили на вашей гостеприимной земле. Хочется надеяться, что у нас с вами будут новые встречи и новая музыка».