Новый метод оценки скрытой асимметрии полушарий мозга запатентовали пермские ученые

Пермская разработка прошла тестирование в больницах. И новый способ показал те же результаты, что и традиционный — с анализом всех срезов — но занял всего несколько минут. При этом был определен критерий для врачей, по которому можно установить вероятность заболевания у пациента. Если разница между правой и левой стороной превышает пять процентов, это является признаком асимметрии, при котором необходимо более детальное обследование. Если же разница составляет три процента, значит, это, скорее всего, индивидуальная физиологическая особенность и вариант нормы.