Новый метод оценки скрытой асимметрии полушарий мозга запатентовали пермские ученые

В пермском политехническом университете разработали методику, с помощью которой медики, используя единственный снимок компьютерной томографии, могут определить наличие особенностей в соотношении размеров полушарий головного мозга. Новый способ диагностики запатентован в федеральной службе по интеллектуальной собственности.
Установление происходящих изменений в головном мозге, то есть фиксация смещения тканей или асимметрия полушарий очень важны для выяснения возможных заболеваний. Обычно подобные исследования проводятся вручную: медики анализируют десятки снимков КТ или МРТ, а затем сами рассчитывают площадь и объем полушарий. Есть и компьютерные программы для этого, но, как правило, дорогостоящие или импортные и потому их использование доступно не всем.
Пермские ученые предложили для решения этой проблемы брать один снимок, тот, где щель между полушариями имеет наибольшую длину. Это единственный срез, который полностью охватывает их, а значит, по нему можно наиболее точно оценить размеры обеих половин. Прочие снимки показывают только отдельные участки мозга. Они нужны для детального изучения других областей, например мозжечка или коры, и лишь по ним нельзя увидеть наличие асимметрии.
"На снимке врач анализирует три размера — общую длину полушарий, а также ширину каждой половины, — говорит кандидат физико-математических наук Владислав Никитин. — По этим данным он вычисляет, какую долю занимает левая и правая части, и может сделать вывод, насколько одна из них больше или меньше другой. В итоге специалист сопоставляет эту разницу с пороговым значением, которое помогает определить, есть ли у пациента особенность в соотношении размеров полушарий.
Пермская разработка прошла тестирование в больницах. И новый способ показал те же результаты, что и традиционный — с анализом всех срезов — но занял всего несколько минут. При этом был определен критерий для врачей, по которому можно установить вероятность заболевания у пациента. Если разница между правой и левой стороной превышает пять процентов, это является признаком асимметрии, при котором необходимо более детальное обследование. Если же разница составляет три процента, значит, это, скорее всего, индивидуальная физиологическая особенность и вариант нормы.
Новый способ определения асимметрии полушарий головного мозга могут применять рентгенологи и неврологи в больницах, травмпунктах и центрах диспансеризации, там, где важно в короткие сроки выявить пациентов группы риска и направить их на углубленную диагностику.