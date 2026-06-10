В Перми производителя работ осудят за обрушение траншеи, где погиб рабочий

Трагедия произошла 17 марта 2026 года на стройплощадке в Ленинском районе. Обвиняемый, ответственный за организацию работ с повышенной опасностью, допустил нарушение правил при проведении земляных работ. Стена траншеи не была укреплена и обрушилась. Спустившийся вниз рабочий оказался под завалом грунта и погиб.