Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми производителя работ осудят за обрушение траншеи, где погиб рабочий

Уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд.

Производителя работ осудят за обрушение траншеи, в которой погиб рабочий, сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

Трагедия произошла 17 марта 2026 года на стройплощадке в Ленинском районе. Обвиняемый, ответственный за организацию работ с повышенной опасностью, допустил нарушение правил при проведении земляных работ. Стена траншеи не была укреплена и обрушилась. Спустившийся вниз рабочий оказался под завалом грунта и погиб.

Специалисты Государственной инспекции труда провели внеплановый рейдовый осмотр.

Мужчину, который являлся призводителем работ, будут судить по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.

Напомним, предпринимательницу в Перми осудили на 2,6 лет за гибель рабочего на стройке.