В Перми производителя работ осудят за обрушение траншеи, где погиб рабочий

Производителя работ осудят за обрушение траншеи, в которой погиб рабочий, сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.
Трагедия произошла 17 марта 2026 года на стройплощадке в Ленинском районе. Обвиняемый, ответственный за организацию работ с повышенной опасностью, допустил нарушение правил при проведении земляных работ. Стена траншеи не была укреплена и обрушилась. Спустившийся вниз рабочий оказался под завалом грунта и погиб.
Специалисты Государственной инспекции труда провели внеплановый рейдовый осмотр.
Мужчину, который являлся призводителем работ, будут судить по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Уголовное дело направлено прокурором в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
Напомним, предпринимательницу в Перми осудили на 2,6 лет за гибель рабочего на стройке.