МАРТ решил, что будет с социальными скидками в Беларуси

В 2026 году в соглашении участвуют 13 торговых сетей. В МАРТ уточнили, что за время действия соглашения в Беларуси выдали 2,7 миллиона карт, которые дают право на социальную скидку. Общая сумма предоставленных по данным картам скидок с 2022 года превысила 202 миллиона белорусских рублей.