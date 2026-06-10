МАРТ решил, что будет с социальными скидками в Беларуси

Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло решение по социальным скидкам в Беларуси до конца 2026 года, пишет БелТА.
Так, МАРТ и основными розничными торговыми сетями Беларуси подписано соглашение о продлении режима социальных скидок еще на полгода до конца 2026 года.
Напомним, впервые соглашение о скидках для уязвимых категорий населения в Беларуси подписали в 2022 году. После этого соглашение продлевалось каждые полгода.
Согласно документу, организации торговли предоставляют скидку 10% пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения на товары первой необходимости. Перечень таких товаров определили ранее, включив хлеб, муку, овсяные хлопья, некоторые крупы и макароны, говядину, свинину и птицу, молоко, кефир, сметану, твердые и полутвердые сыры (жирность менее 45%), творог, яйца и так далее.
В 2026 году в соглашении участвуют 13 торговых сетей. В МАРТ уточнили, что за время действия соглашения в Беларуси выдали 2,7 миллиона карт, которые дают право на социальную скидку. Общая сумма предоставленных по данным картам скидок с 2022 года превысила 202 миллиона белорусских рублей.