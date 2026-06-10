Работа нижегородского метро продлится из-за концерта «Руки вверх!»

Работа метро в Нижнем Новгороде будет продлена в ночь с 13 на 14 июня. Нижегородцы смогут воспользоваться метрополитеном после концерта группы «Руки вверх!» (12+), который пройдет на стадионе «Совкомбанк Арена».
В ночь с 13 на 14 июня поезда будут ходить до 00:30. Вагоны Автозаводско-Нагорной и Сормовско-Мещерской линии метрополитена будут курсировать 13 июня с 17:30 до 18:30 с интервалом 7 минут; с 18:30 до 20:00 с интервалом 5 минут; с 22:30 до 23:59 с интервалом 5 минут и 14 июня с получночи до 00:30 с интервалом 10 минут.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская канатная дорога будет работать по измененному графику с 12 по 14 июня.