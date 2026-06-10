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Два подростка пострадали от удара током на станции Вяземская в Хабаровском крае

Школьников ударило током на железнодорожной станции в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

9 июня около 19.25 на железнодорожной станции Вяземская электрическим током травмированы двое 12-летних мальчиков. Пострадавших доставили в больницу. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

По предварительным данным, подростки залезли на крышу грузового вагона и получили удар от контактной сети.

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты оценят, как соблюдались нормы безопасности при работе железнодорожного транспорта. Также проверят деятельность органов и учреждений, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Комментарий дает старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Подростки находятся под наблюдением врачей.