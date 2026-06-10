Два подростка пострадали от удара током на станции Вяземская в Хабаровском крае

9 июня около 19.25 на железнодорожной станции Вяземская электрическим током травмированы двое 12-летних мальчиков. Пострадавших доставили в больницу. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
По предварительным данным, подростки залезли на крышу грузового вагона и получили удар от контактной сети.
Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты оценят, как соблюдались нормы безопасности при работе железнодорожного транспорта. Также проверят деятельность органов и учреждений, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Комментарий дает старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Подростки находятся под наблюдением врачей.