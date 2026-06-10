Два подростка пострадали от удара током на станции Вяземская в Хабаровском крае

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку. Специалисты оценят, как соблюдались нормы безопасности при работе железнодорожного транспорта. Также проверят деятельность органов и учреждений, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.