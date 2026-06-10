В краевой столице прошел известный в городе конкурс среди производителей пищевой продукции «Хабаровская марка».Члены жюри отбирали лучшие образцы товаров и определяли, какие из них станут победителями в своей группе. Среди оценочных критериев — товарный вид, цвет, вкус, аромат продуктов. Каждый предприниматель во время конкурса постарался выставить свой товар в лучшем свете, сообщает пресс-служба администрации города.
«На конкурсе “Хабаровская марка” были представлены товары, что называется, на любой вкус. Для любителей овощей и ягод — помидоры, огурцы и клубника от местного производителя. Тем, кому нравится послаще, — торты и пирожные. Также выставочные столы украсил широкий ассортимент мясной и рыбной продукции», — говорится в сообщении.
Мэр краевой столицы Сергей Кравчук постоянно акцентирует внимание на том, что местный производитель должен занимать видные места на прилавках магазинов Хабаровска и разных регионов России. А знак «Хабаровская марка» — свидетельствовать о качестве товара и привлекать покупателей.
В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка». Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка». Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка». Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка». Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка». Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка». Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка». Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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Перед началом работы жюри глава краевой столицы Сергей Кравчук обратился к участникам конкурса.
«Я искренне благодарю местных производителей за их труд и стремление делать жизнь хабаровчан лучше. Ваша продукция — это не просто товары на полках, это гордость нашего города и края. Мы видим, как растет спрос на натуральные, экологически чистые товары, сделанные здесь, в Хабаровске. Наша общая задача — продвигать товары, произведенные в краевом центре, на всероссийском уровне. Для этого город предоставляет субсидии на транспортные расходы. Не останавливайтесь на достигнутом: чем активнее вы завоевываете новые рынки, тем больше рабочих мест создается в Хабаровске, тем сильнее становится экономика города и региона. Желаю участникам конкурса успехов, новых достижений и уверенного движения вперед», — сказал Сергей Кравчук.
Напомним, победители конкурса будут награждены дипломами и почетными знаками «Хабаровская марка». Они получат право маркировать свою продукцию специальным логотипом, который свидетельствует о качестве продукции.