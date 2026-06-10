В краевой столице прошел конкурс «Хабаровская марка»

«Я искренне благодарю местных производителей за их труд и стремление делать жизнь хабаровчан лучше. Ваша продукция — это не просто товары на полках, это гордость нашего города и края. Мы видим, как растет спрос на натуральные, экологически чистые товары, сделанные здесь, в Хабаровске. Наша общая задача — продвигать товары, произведенные в краевом центре, на всероссийском уровне. Для этого город предоставляет субсидии на транспортные расходы. Не останавливайтесь на достигнутом: чем активнее вы завоевываете новые рынки, тем больше рабочих мест создается в Хабаровске, тем сильнее становится экономика города и региона. Желаю участникам конкурса успехов, новых достижений и уверенного движения вперед», — сказал Сергей Кравчук.