«Сразу уехал с места аварии»: в Волжском нашли подростка, сбившего девушку

В Волжском Волгоградской области полицейские нашли 13-летнего подростка, который сбил 23-летнюю девушку на электросамокате и скрылся с места происшествия.
Инцидент произошел вечером 8 июня 2026 года. После обращения пострадавшей сотрудники полиции установили личность нарушителя. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, подросток воспользовался электросамокатом через аккаунт своего друга в приложении проката. Найти нарушителя помог инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Андрей Скоробогатов, — сообщили в администрации города-спутника. После проверки стало известно, что школьнику 13 лет.
Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к административной ответственности, производство по делу в отношении него прекратили. При этом в отношении его родителей составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Семья мальчика принесла извинения пострадавшей. Сама девушка поблагодарила старшего лейтенанта полиции Андрея Скоробогатова за оперативную и профессиональную работу.
Ранее сообщалось о решении суда по делу, в котором мужчина угробил ребенка в ДТП.