«Сразу уехал с места аварии»: в Волжском нашли подростка, сбившего девушку

Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к административной ответственности, производство по делу в отношении него прекратили. При этом в отношении его родителей составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.